Un tocco di riso sardo, ecco Ambra Limpida di Ichnusa

Ichnusa volge lo sguardo alle risaie dell'Oristanese per dar vita alla nuova birra: Ambra Limpida. La nuova arrivata è una lager a bassa fermentazione, filtrata, con un grado alcolico del 5%.

Ha un gusto fresco, struttura, un aroma intenso, ma grande bevibilità. Il nome, suggestivo, rimanda alle sfumature di colore create dalla tostatura del malto d'orzo caramellato, il processo di filtrazione fa sì che diventi limpida. Nel mix che ha dato vita alla birra si sente subito al naso il luppolo con la nota erbacea amarognola, l'aggiunta di riso conferisce poi una nota di morbidezza, rotondità e leggerezza alle sue note aromatiche e la rende ancor più piacevole.

L'azienda di Macchiareddu punta dunque su una materia prima locale per differenziare e rendere unico il prodotto e una nota riconducibile al territorio. Ieri Ambra Limpida ha fatto il suo esordio in alcuni locali della Sardegna, servita alla spina e il riscontro da parte dei primi consumatori è stato positivo. Ha accompagnato, di locale in locale, tranci di pizza, taglieri, ma anche prime e seconde portate. E il tour proseguirà sino a fine dicembre.

Dietro a questo nuovo prodotto c'è la passione e l'impegno dell'azienda, lo storico birrificio di Macchiareddu ad Assemini coi suoi 110 anni di vita e di chi ci lavora. Per questo Ichnusa nei giorni scorsi ha voluto regalare a chi l'ha creata e alle loro famiglie il primo assaggio con un evento-degustazione all'interno del birrificio. Ambra Limpida sarà distribuita per ora solo nei fusti, col prossimo anno arriveranno anche le bottiglie destinate, al momento, al mercato sardo.

Un progetto iniziato circa un anno e mezzo fa, e rimasto 'top secret' sino ai giorni scorsi. Nella frequentatissima piazza Yenne, a Cagliari, ieri sera è stata festa grande in un noto locale per le prime degustazioni ufficiali della nuova birra.

C'era anche lo staff del birrificio, guidato da Matteo Borocci, a dare consigli ai numerosi clienti presenti. "Siamo felicissime e orgogliose per questa nuova nata in casa Ichnusa - raccontano Francesca Pisanu e Alessia Murru -. Abbiamo dedicato l'ultimo anno e mezzo del nostro lavoro a questo progetto e finalmente è pronto per essere lanciato prima in Sardegna e poi nel resto d'Italia".

Francesca Pisanu, da 14 anni in azienda, afferma con un sorriso: "Quando vado in giro e dico che lavoro per Ichnusa mi fanno tutti i complimenti. Per una sarda, lo dico con orgoglio, lavorare all'Ichnusa è come per un americano lavorare alla Nasa".