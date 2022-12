Sassari ha un nuovo Sistema informativo territoriale (Sit)

(ANSA) - SASSARI, 16 DIC - Il Comune di Sassari ha un nuovo Sistema informativo territoriale, strumento fondamentale per la pianificazione urbanistica.

Il Sit, presentato oggi a Palazzo Ducale dal sindaco Nanni Campus, e dall'assessore Nicola Lucchi, sarà operativo dall'1 gennaio 2023 e conterrà tutte le informazioni inerenti la pianificazione territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica del territorio comunale, accessibili a cittadini, professionisti del settore e agli stessi uffici dell'Ente.

Il Sit nasce per divulgare e condividere le informazioni utili per verificare le pianificazioni urbanistiche comunali e regionali, i vincoli comunali, regionali e nazionali, i piani di dettaglio, i piani di assetto idrogeologico, normative precedenti e storiche, cartografie e altre informazioni per una descrizione dettagliata del territorio.

Sarà possibile ricercare una particella catastale e verificare normative, vincoli o informazioni dell'area identificata. Il nuovo sistema conterrà tutta la pianificazione urbanistica di livello generale, a partire dal vetusto piano regolatore territoriale e fino al piano urbanistico comunale risalente al 2014 e tutte le sue successive varianti; la pianificazione urbanistica di livello attuativo; i piani particolareggiati predisposti dal Comune; la pianificazione inerente l'assetto idrogeologico; tutte le cartografie con i vincoli ambientali, paesaggistici, culturali e relative norme di dettaglio; le foto storiche del territorio, georeferenziate. Il tutto permetterà agli operatori di avere un quadro completo dei vincoli gravanti su una determinata area, con la cosiddetta "carta della sovrapposizione dei vincoli", sovrapposto alle foto aeree satellitari aggiornate. (ANSA).