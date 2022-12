Sanità: comitato, punto nascita Lanusei non deve chiudere

(ANSA) - NUORO, 16 DIC - E' scontro tra l'associazione #giulemanidalloglistra, impegnata da anni a difendere il diritto alla salute nel territorio, e l'assessore regionale alla Sanità Carlo Doria, in visita nei giorni scorsi all'ospedale di Lanusei. Oggetto del contendere il punto nascita del N. S. della Mercede che secondo l'assessore alla Sanità, avendo un numero di parti esiguo non rientra all'interno della normativa nazionale per la quale un punto nascita può restare aperto solo se si effettuano almeno 500 parti.

"Non sono accettabili le parole pronunciate dall'assessore Doria che, senza mezzi termini, ci fa sapere che il punto nascita di Lanusei dovrà essere chiuso e che suona come una sorta di 'laviamoci le mani' alla Ponzio Pilato - attacca Adriano Micheli dell'associazione -. Il punto nascita, dove sono nati generazioni di ogliastrini, non può essere chiuso portando avanti la favoletta della sicurezza delle partorienti e dei neonati, perché proprio quella viene a mancare quando le mamme sono costrette a viaggiare: il primo ospedale utile a Nuoro dista oltre un'ora di macchina, da affrontare spesso in condizioni meteo poco favorevoli persino per l'elisoccorso. Le scuse ormai non reggono più. L'assessore dovrebbe lavorare affinché il punto nascita non venga chiuso, bensì potenziato". Per Micheli "l'assessore alla Sanità dovrebbe fare sue le promesse fatte a Cagliari dal presidente Solinas ai sindacati, alle associazioni ai comitati ogliastrini non molti mesi fa, quando ci ha ricordato che il suo compito è quello di trovare soluzioni che diano nuova linfa vitale alla sanità. L'Ogliastra - conclude Micheli - non può rientrare nei famigerati numeri richiesti da chi neanche sa cosa sia il vivere nel nostro territorio, in cui chiediamo di poter vivere. Per questo siamo pronti a difendere in ogni modo i nostri diritti". (ANSA).