Gdf: comandante regionale in visita nel nord Sardegna

Il generale di Brigata, Claudio Bolognese, comandante regionale Sardegna della Guardia di Finanza, ha fatto visita nei giorni scorsi alle sedi del Comando provinciale di Sassari e della Compagnia di Tempio Pausania.

Accolto dal comandante provinciale, colonnello Stefano Rebechesu, il generale ha incontrato una rappresentanza di militari in servizio e si è complimentato per l'impegno quotidiano che i militari svolgono quotidianamente a presidio del territorio.

Il comandante regionale ha anche incontrato a Sassari e Tempio Pausania le autorità locali rinnovando lo spirito di collaborazione per garantire sicurezza e legalità alla popolazione.