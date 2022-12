Covid: casi stabili e niente morti ma aumentano ricoveri

(ANSA) - CAGLIARI, 16 DIC - Secondo giorno consecutivo senza morti per Covid in Sardegna dove si registrano nelle 24 ore 548 ulteriori casi di positività, in lieve flessione rispetto al dato precedente (553). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2588 tamponi con un tasso di positività del 21,1%.

Sale, però, la pressione sugli ospedali: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 5 ( - 1 ) ma quelli in area medica arrivano a 111 ( + 10 ).

Infine sono 6433 i casi di isolamento domiciliare ( - 64 ).

(ANSA).