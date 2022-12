Cagliari: Liverani, finire l'anno nel migliore dei modi

L'obiettivo nemmeno troppo nascosto è quello: sei punti nelle prossime due gare prima della sosta di fine anno per cambiare faccia alla classifica e ritrovare il sorriso. Prima tappa, per il Cagliari di Liverani, domenica sera a Palermo. "La squadra sì è allenata molto bene sapendo quanto questa gara è importante - ha detto il tecnico rossoblù questo pomeriggio in conferenza stampa - vogliamo fare il massimo e finire nel migliore dei modi. Ferme restando le difficoltà, che pure ci sono, serviranno tanta attenzione e determinazione per tornare con il risultato pieno".

Tante le assenze e scelte quasi obbligate: mancano Rog, Mancosu, Deiola e Di Pardo. E Barreca - ha detto il mister rossoblù - è febbricitante. Possibile conferma della coppia d'attacco Lapadula-Pavoletti con Falco alle loro spalle. A centrocampo quattro giocatori per tre posti. Ma Nandez è sicuro a destra: resta da vedere chi sarà il centrale e se ci sarà spazio come interno per Kourfalidis. Dietro ballottaggio Carboni-Obert a sinistra, probabile ritorno di Altare al centro della difesa e Zappa a destra.

Liverani non sembra aver risentito delle contestazioni alla Domus: "Mi stimolano, non mi abbattono - ha detto rispondendo ai cronisti - d'altra parte è giusto che chi paga il biglietto esprima il proprio gradimento o dissenso. La squadra deve stare serena. Ma è vero che non c'è mai stata una volta che ho visto la squadra morta dentro".

Comunque col Perugia sono arrivati tre punti: "Si lavora meglio dopo una vittoria ma non basta perché ora è necessario dare continuità. Vincere è sempre un'ottima medicina. Gli errori in difesa? Contro il Perugia sono stati individuali: ma Capradossi e Zappa, al di là degli episodi, sono andati bene. Bisogna far salire attenzione e concentrazione".

Millico e Di Pardo alla corte di Mancini: "Bene - ha detto Liverani - questo serve anche a responsabilizzare i ragazzi: dev'essere una spinta a fare sempre meglio". Ora il Palermo tra presente e passato: "Squadra che con la nuova proprietà ha grandi ambizioni. Io mi ricordo tre anni bellissimi con una finale di Coppa Italia in cui l'Olimpico era per metà rosanero e una qualificazione in Champions mancata per un punto".