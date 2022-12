Blitz Nas in ristorante Monastir, sigilli a carne e pesce

Blitz dei Nas di Cagliari e dei carabinieri della locale stazione in ristorante pizzeria di Monastir. Contestati al gestore, un 50enne, la violazione delle norme su igiene e pulizia, inottemperanza alle disposizioni del manuale H.A.C.C.P. di autocontrollo e mancata tracciabilità di vari prodotti alimentari. Elevate sanzioni di natura amministrativa per un totale di 4500 euro. Sequestrati inoltre 10 kg di pesce, 15 kg di carne ed altri prodotti alimentari di vario tipo, per i quali è stata disposta la distruzione.

Durante il controllo è stata accertata anche la presenza di quattro lavoratori, senza alcun contratto di assunzione, impegnati in mansioni di cuoco, addetto cuoco e cameriere.