Basket: contro Napoli la Dinamo a caccia della vittoria

Vincere per inseguire un posto nella Final Eight di Coppa Italia. È l'imperativo della Dinamo Banco di Sardegna nell'anticipo di campionato contro Napoli, sabato alle 20.30 al PalaSerradimigni di Sassari.

Una gara che ancora una volta i biancoblu dovranno affrontare facendo la conta degli assenti: "Giochiamo in casa e dobbiamo portare i due punti nella nostra classifica, li vogliamo fortemente. Dopo Digione abbiamo avuto delle defezioni e non sappiamo se riusciremo a recuperare tutti, ieri abbiamo fatto a meno di Treier, Dowe e Gentile e valuteremo chi riusciremo a recuperare. Dobbiamo stringere i denti e ci sarà più spazio per chi generalmente non ha un minutaggio elevato", spiega il coach dei sassaresi, Piero Bucchi.

"Con Napoli abbiamo gli stessi punti in classifica e dobbiamo cercare di vincere. I numeri sulla carta sono allineati, ma le squadre sono diverse in campo, conta quello che riusciremo a fare insieme", prosegue Bucchi. ""Bisogna lavorare sul nuovo assetto, lo sappiamo da dopo la sosta, questo ci ha dato maggiore equilibrio: anche con Digione, al netto della sconfitta, abbiamo fatto dei minuti di qualità. La squadra ha fatto vedere cose buone ripartiamo da quella con Tortona: guardiamo al bicchiere mezzo pieno e ripartiamo dai progressi fatti", conclude l'allenatore della Dinamo Sassari.