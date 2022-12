Notte bianca a Sennori con "Natale in carrela"

ì Sabato 17 dicembre Sennori si veste a festa per "Natale in Carrela", la notte bianca con cui gli eventi del fitto calendario organizzato dall'amministrazione comunale per le festività natalizie entrano nel vivo. La serata ricca di shopping, musica e degustazioni per le vie del paese inizierà con "Maleficent", spettacolo con le proiezioni realizzato da Danza Estemporada, al Centro culturale, seguito dall'animazione e truccabimbi.

Dalle 19 nel piazzale D'Annunzio spazio alla musica dal vivo con le band locali emergenti, dj set e tanti stand per rifocillarsi e acquistare i prodotti. La festa continuerà per le vie del centro, chiuse al traffico automobilistico per lasciare spazio al divertimento: i bar offriranno piatti tipici della cucina sennorese e musica live.

La novità di quest'anno sarà la sinergia tra Osilo e Sennori, con l'abbinamento fra le Cantine sennoresi e i mini caseifici osilesi, uniti all'insegna del gusto, fra musica e spettacoli che animeranno i Christmas Market, i mercatini German Style allestiti i sabati e le domeniche, dalle 16:30, nel piazzale del centro culturale con le specialità germaniche come Bratwurst, Potato cake e Mulled Wine.