Covid: nessun decesso e casi stabili ma crescono i ricoveri

Nessun nuovo decesso in Sardegna e contagi stabili in Sardegna dove nelle ultime 24 ore si registrano 553 casi di positività al Covid. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2878 tamponi con tasso di positività del 19,2%.

Salgono di quattro unità i pazienti ricoverati negli ospedali: in terapia intensiva si arriva a 6 (+2) e in area medica sono 101 (+2). Sono, infine, 6497 i casi di isolamento domiciliare (-37).