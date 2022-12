Cgil: Boeddu rieletto segretario generale trasporti

Arnaldo Boeddu è stato rieletto segretario generale della Filt Cgil Sardegna, che si occupa di trasporti.

Nella sua relazione il segretario ha spaziato dal comparto del trasporto aereo, approfondendo i temi legati non soltanto alla continuità territoriale ma anche sul sistema aeroportuale sardo, al settore dell'autotrasporto merci e logistica così come a quello marittimo, ferroviario e del trasporto pubblico locale.

Nella prima giornata dei lavori ad Alghero, tra le numerose autorità, amministratori, direttori generali e dirigenti delle più importanti aziende di trasporto, è intervenuto anche il neo assessore dei trasporti Antonio Moro che, nella sua prima uscita pubblica non si è limitato ad un saluto ma è voluto entrare nel merito delle tematiche inserite nella relazione dal segretario.

Alla platea congressuale, Boeddu ha riproposto l'idea della costituzione di un unica azienda di Trasporto pubblico locale, della necessità di investimenti sulla rete viaria e ferroviaria volte all'abbattimento dei tempi di percorrenza.

Ha sottolineato "l'urgenza nel portare a termine in breve tempo le arterie stradali più importanti, i cui lavori, procedono a rilento oppure sono fermi da troppi mesi". Il leader sindacale si è anche soffermato anche sulle problematiche legate allo sfruttamento "che subiscono molti lavoratori in maniera particolare impiegati nella consegna delle merci e dei pasti a domicilio".

Senza dimenticare le vertenze ancora in piedi legate al Porto Canale di Cagliari, ai lavori di escavo nei porti di Olbia e Portovesme e l'ipotesi di cessione di quote dell'aeroporto di Cagliari Elmas. Infine focus sulla continuità marittima con le isole minori, puntando l'attenzione sulla gara bandita dalla Regione da alcuni giorni e che prevede "una riduzione dei servizi di trasporto nelle ore notturne sulla direttrice Portovesme-Carloforte".