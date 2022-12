Aerei: Solinas accusa l'Ue, funzionari insensibili

L'attuale situazione di emergenza voli per la Sardegna nel periodo delle feste natalizie, con voli aggiuntivi trovati nelle ultime ore e biglietti per i non residenti alle stelle, è frutto di "macroscopici errori di valutazione da parte dell'Ue sulla capacità del libero mercato di garantire il diritto alla mobilità dei sardi". Lo sostiene il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, commentando lo "sforzo straordinario dell'assessorato dei Trasporti per sollecitare le compagnie ad aumentare i voli e calmierare i prezzi dei biglietti sotto le feste natalizie".

"Sta crescendo di giorno in giorno la mobilitazione generale dei sardi - sottolinea il governatore - con un ampio schieramento che va dal Consiglio regionale al Parlamento, dai sindacati alle imprese, dagli emigrati al mondo della cultura, contro un'emergenza che si ripete ormai ogni anno e che ha origini lontane e responsabilità ben precise, quelle degli insensibili funzionari di Bruxelles che hanno voluto e ci hanno imposto il taglio delle frequenze e respinto la tariffa unica".

Il presidente della Regione, Christian Solinas, sulla situazione della continuità territoriale aerea per la quale la Giunta regionale, con l'assessorato dei Trasporti, sta facendo uno sforzo straordinario per sollecitare le compagnie ad aumentare i voli e calmierare i prezzi dei biglietti sotto le feste natalizie, sostiene che "Il fallimento del modello europeo è certificato dai fatti".

"Ora la Commissione europea ci ascolti e ci lasci riproporre il modello che avevo ottenuto da assessore dieci anni fa: più frequenze su tutti gli scali e tariffa unica almeno 9 mesi su 12 con price cap per i non residenti nei restanti 3 mesi".

Stamattina era stato l'assessore dei Trasporti Antonio Moro, in Consiglio regionale, a puntare il dito contro Bruxelles: "Con l'Ue più che un problema tecnico c'è un problema di carattere politico ed è per questo che serve una grande unità del sistema Sardegna per riaffermare in Europa il diritto irrinunciabile alla continuità territoriale per la nostra Isola".