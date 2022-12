Natale: celebrazioni e funzioni religiose all'Aou di Sassari

(ANSA) - SASSARI, 14 DIC - Prenderanno il via venerdì 16 dicembre anche nelle cappelle dell'Aou di Sassari le funzioni religiose del periodo natalizio. Le celebrazioni eucaristiche sono aperte a tutti, partecipano pazienti, operatori sanitari ma anche tanti fedeli che, per l'occasione, accedono alle strutture dell'azienda di viale San Pietro. I cappellani ospedalieri, don Piero Bussu, don Virgilio Businco e padre Eugenio Pesenti hanno predisposto il calendario delle novene che, di volta in volta, saranno celebrate in cappelle differenti. Da lunedì al sabato la novena sarà alle ore 17 e precederà la messa (17,30), mentre la domenica sarà officiata prima la celebrazione eucaristica (ore 10,30) e a seguire la novena (11,15). Il 16 e il 17 dicembre (venerdì e sabato) la novena sarà nella cappella dedicata alla Sacra Famiglia, all'ultimo piano del Materno infantile. Domenica 18 dicembre la novena sarà la mattina al settimo piano del Santissima Annunziata (ospedale civile). Lunedì 19 dicembre tornerà nella cappella Sacra Famiglia, martedì 20 dicembre ancora all'ospedale civile, mercoledì 21 dicembre, invece, novena e messa saranno celebrate nella cappella San Pietro del Palazzo Clemente. Giovedì 22 dicembre si tornerà al Santissima Annunziata, venerdì 23 dicembre ancora una volta nella cappella Sacra Famiglia.

Sabato 24 dicembre la novena sarà alle 19,30 nella cappella dell'ospedale civile. A seguire sempre al Civile, alle ore 20, sarà celebrata la messa del Natale che potrà essere seguita anche sul profilo Facebook della Cappellania ospedaliera dell'Aou di Sassari. Il giorno di Natale le messe saranno celebrate nelle tre cappelle (Santissima Annunziata, Sacra Famiglia e San Pietro) alle ore 10,30. Il 30 dicembre , in occasione della festa per la Sacra Famiglia la messa sarà alle ore 17 nella cappella omonima, all'ultimo piano del Materno infantile. Il 31 dicembre, alle 17, nella cappella della Santissima Annunziata saranno celebrate prima la messa e poi il Te Deum. (ANSA).