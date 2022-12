Muro via Porcell, in arrivo interventi Università Cagliari

Università di Cagliari pronta a intervenire per sistemare il muro che ha provocato nelle settimane scorse la chiusura di via Porcell.

L'ateneo ha anche garantito la messa in sicurezza dell'albero, un secolare ficus, e la massima tempestività per ridurre al minimo i disagi. "In contatto con l'amministrazione comunale ci stiamo adoperando per un pronto ripristino della viabilità", assicura Antonella Sanna, dirigente Direzione investimenti, manutenzione immobili e impianti dell'Università di Cagliari.

Gli uffici hanno già verificato le condizioni del muro di cinta degli ex Istituti biologici in Via Porcell.

La crescita della pianta- questo il resoconto del monitoraggio- ha determinato negli anni una progressiva spinta delle radici prima, e del tronco poi, verso il muro che risulta inclinato verso la strada. "Sulla scorta di recenti pareri tecnici e in ragione dei severi fenomeni meteorologici del periodo (forti venti e piogge) - spiega la dirigente - l'ateneo ha segnalato alle autorità l'intento di intervenire prontamente sul muro. Al fine di permettere le operazioni di messa in sicurezza, il Comune di Cagliari ha disposto la chiusura temporanea di Via Porcell, così da posizionare un sistema di contrafforti provvisori per poi procedere all'intervento di ricostruzione o consolidamento della struttura".

Non si esclude la sostituzione del Ficus "con un'altra specie maggiormente compatibile con il contesto". Parallelamente, sará verificata la possibilità del contestuale ricollocamento del Ficus presso il Campus della Cittadella di Monserrato. Sono peraltro in via di ultimazione - aggiunge la dirigente - le operazioni di individuazione, con tutte le soluzioni per ridurre al minimo i tempi tecnici necessari imposti alle pubbliche amministrazioni, di una ditta specializzata che possa garantire la tempestività e la qualità dell'intervento.