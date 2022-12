Educazione a legalità,accordo Comune Cagliari-Agenzia Dogane

(ANSA) - CAGLIARI, 14 DIC - Un Accordo quadro di collaborazione tra il Comune di Cagliari e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stato siglato oggi dal sindaco Paolo Truzzu con il direttore territoriale per la Sardegna dell'ADM, Roberto Chiara.

"L'obiettivo - ha spiegato l'assessora comunale all'Istruzione, Marina Adamo, che ha siglato l'intesa insieme al primo cittadino - è quello di puntare non solo all'educazione alla legalità coinvolgendo le scuole cittadine, ma anche di dare spazio alla prevenzione".

Con il documento le due istituzioni si sono impegnate alla collaborazione per la creazione di momenti di formazione e sensibilizzazione dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Cagliari su argomenti di interesse comune. Il contrasto alla contraffazione è, per esempio, uno dei punti cardine dell'Accordo che vuole essere un primo passo per la creazione di una macchina operativa capace di sensibilizzare già le fasce più piccole della cittadinanza. "Ora dobbiamo fare in modo - ha confermato Roberto Chiara - che questo documento non resti solo un insieme di fogli privi di operatività ma che trovi da subito una parte operativa. Poter fare cultura della legalità è per la nostra Agenzia un aspetto non solo importante ma essenziale. La contraffazione è un fenomeno vastissimo e per combatterlo abbiamo bisogno di fare sinergia con altre amministrazioni.

Mettendo insieme forze ed esperienze, possiamo fare davvero tanto e la scelta di coinvolgere le scuole può rivelarsi vincente".

Alla firma dell'Accordo ha preso parte, per l'Agenzia delle Dogane, anche Gaetano Capodiferro. (ANSA).