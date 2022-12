Covid: tre decessi ma casi dimezzati nell'Isola

Tre anziane decedute per Covid in Sardegna dove i contagi si dimezzano nelle 24 ore: si registrano, infatti, 562 ulteriori casi di positività su oltre mille dell'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2745 tamponi con un tasso di positività del 20,4%.

Leggero incremento nei reparti: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 4 (+1) e quelli in area medica sono 99 (+1), mentre scendono a 6534 i casi di isolamento domiciliare (-161).

Nel dettaglio i tre decessi sono: due donne di 87 e 93 anni, residenti in provincia di Sassari, e una di 93 anni, residente, nella Città Metropolitana di Cagliari.