Cgil: Madeddu rieletto segretario Filctem Sud Sardegna

L'analisi delle vertenze e le proposte per salvare il settore industriale della Sardegna Sud Occidentale sono stati gli elementi che hanno caratterizzato il congresso territoriale della Filctem della Sardegna Sud Occidentale che ha confermato Emanuele Madeddu segretario generale insieme alla segreteria con Silvia Marongiu e Stefano Saddi.

"Occorre lavorare su due livelli importanti - dice Emanuele Madeddu - ragionare sulla emergenza Energia relativa ai costi elevati che coinvolgono la Portovesme srl e il grave deficit delle aziende che non hanno il Gas. E' doveroso pensare anche alla prospettiva attraverso un nuovo piano strategico del Territorio", prosegue il neo segretario, focalizzando l'attenzione all'industria ecosostenibile, alla ricerca, alle bonifiche e a un utilizzo nuovo dell'infrastruttura mineraria come il Progetto Aria.