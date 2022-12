Basket: ko in Champions, Dinamo a un passo dall'eliminazione

Champions ancora amara per la Dinamo Banco di Sardegna, superata ieri sera al PalaSerradimigni dal Digione con il punteggio di 72-85. Una sconfitta che mette i biancoblù a un passo dall'eliminazione: per guadagnarsi l'ingresso ai play-in della competizione europea deve vincere la prossima settimana a Malaga e sperare nella sconfitta del Paok.

Nella gara persa ieri si è rivista la solita Dinamo incostante, poco concentrata e inconcludente. I ragazzi di coach Piero Bucchi, reduci dalla bella vittoria in trasferta di domenica a Tortona, sembravano essere scesi in campo con lo spirito giusto.

Ma grinta, energie e carattere si sono sciolti dopo il primo quarto chiuso avanti (26-22). Nel secondo quarto sul parquet si è rivisto il fantasma della Dinamo, e i francesi ne hanno approfittato piazzando un parziale di 21-10 che ha messo al tappeto la squadra di casa. I sassaresi, sotto di 11 lunghezze, hanno avuto una reazione di orgoglio, hanno riacciuffato gli avversari sul 49-49 a metà del terzo quarto, per poi tornare in letargo lasciando la partita e la vittoria nelle mani del Digione.

Ora per andare avanti in BCL il Banco deve assolutamente vincere martedì prossimo a Malaga e sperare che il Paok Salonicco perda contro Digione. In mezzo ci sarà il campionato, con l'anticipo della Lega A, sabato, al PalaSerradimigni, alle 20.30 contro Napoli, per cercare di restare aggrappati a un altro sogno, la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.