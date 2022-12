Aerei: sino a 500euro per volare sulla Sardegna per le feste

Se si vuole raggiungere la Sardegna in aereo o partire verso Roma e Milano per le feste i non residenti nell'Isola devono prepararsi a sborsare anche tra i 300 e i 500 euro, andata e ritorno a persona con le due compagnie, Ita e Volotea, che effettuano il servizio di continuità territoriale aerea su Roma Fiumicino e Milano Linate.

Le tariffe per i sardi e le altre categorie equiparate a chi abita in Sardegna restano infatti calmierate per effetto dell'accettazione degli oneri di servizio da parte dei due vettori, ma per gli altri il viaggio, in classe economica e senza servizi aggiuntivi, rischia di diventare caro. Certo, è anche possibile risparmiare scegliendo quei giorni in cui le tariffe sono ancora accessibili, partendo prima di Natale anche a meno di 50 euro a tratta e magari tornando nella settimana successiva al Capodanno.

Sui siti dei diretti competitors low cost Ryanair e Easyjet che volano su Roma e Milano si riesce ancora in queste ore a risparmiare qualcosa con prezzi che vanno, in questo caso, dai 30/40 euro a tratta a persona ma poi si sale anche qui sino ai 100 o 250 euro a tratta a persona, a seconda del vettore e della giornata scelta.

Intanto la Regione, Ita e Volotea hanno trovato nei giorni scorsi l'accordo per superare l'emergenza biglietti, inserendo frequenze aggiuntive che portano a +36 i collegamenti già in essere in questo periodo dell'anno. E, scongiurato l'isolamento, si attende la data del 27 dicembre quando le compagnie aeree interessate ad aggiudicarsi le rotte in esclusiva tra il 17 febbraio 2023 e il 26 ottobre 2024 dovranno presentare le domande per il bando europeo.