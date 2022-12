Torna "Miracolo di Natale" contro la povertà che aumenta

Ventiseiesima edizione del miracolo di Natale, tradizionale appuntamento con la solidarietà. La novità è il ritorno alla scalinata della Basilica di Nostra Signora di Bonaria: gli organizzatori aspettano venerdì dalle 9 alle 21 i pacchi regalo che saranno girati attraverso la Caritas alle famiglie più bisognose. Solo in caso di maltempo la sede della raccolta sarà il centro diocesano di via Po). "Una iniziativa che da 26 anni ci ricorda che il Natale vero - ha detto il direttore della Caritas diocesana monsignor Marco Lai - deve essere all'insegna della prossimità e dell'attenzione verso chi ha più bisogno".

In campo centinaia di volontari. In apertura della presentazione il video messaggio dell'arcivescovo di Cagliari e segretario Cei Giuseppe Baturi. "Ho visto dei giovani raccogliere tanti beni e condividerli e farlo con gioia, farlo con altri, in un momento buio, di guerra, di incertezza- ha detto- La povertà aumenta, interessa sempre di più i giovani e questi sono segnali di speranza e di bellezza e non c'è nulla di più bello che vedere un uomo che si interessa degli altri". La manifestazione ideata da Gennaro Longobardi coinvolge in contemporanea, oltre Cagliari, altri 21 comuni. Nei weekend scorsi è stata la pre-raccolta con una quindicina di associazione. "Portate - questo l'invito di Longobardi - perché c'è sempre piu bisogno di fronte all'aumento delle difficoltà".

Tutto ciò che sarà donato e raccolto verrà destinato alle famiglie aiutate dalla Caritas: 1700 famiglie iscritte al centro, e 1500 aiutate ogni mese ( 400 alla settimana), ha ricordato il referente Antonello Atzeni. Cosa donare? Servono soprattutto generi alimentari a lunga conservazione, articoli per bambini, giocattoli L'iniziativa è resa possibile anche grazie alla collaborazione con la Polizia di Stato con il coordinamento regionale della protezione civile nazionale".