Scuola: gite d'istruzione con il casco della realtà virtuale

La gita di istruzione sará anche un viaggio nel tempo e nello spazio. A Sestu sará possibile grazie a un accordo fra XRit, startup di Sassari specializzata in applicazioni Realtà estesa (XR) e Internet of Things (IoT) e il comune alle porte di Cagliari. Indossando un casco-visore sará possibile avventurarsi nella Milano degli Sforza o nella Napoli borbonica, nella Sardegna dei nuraghi o nella Roma papalina.

L'accordo tra XRit e il Comune di Sestu prevede sessioni di 30 minuti nella palestra delle scuole coinvolte. Le classi selezionate per il progetto verranno divise in gruppi, in modo da ottimizzare l'apprendimento.

La piattaforma XTOURS sviluppata da XRit può essere usata anche in ambito turistico e culturale. Attraverso percorsi interattivi è possibile esplorare città storiche e luoghi archeologici, a distanza o nel corso di una visita sul sito reale. Oltre ai contenuti dedicati al patrimonio storico-culturale d'Italia e per la promozione del territorio, la startup ha creato per le scuole anche XGREEN, progetto destinato ai percorsi di educazione ambientale. "Save the trees" e "Save the fish".

Fondata nel 2019 a Sassari, la start up è guidata dagli amministratori Giovanni Patteri e Claudia Saba. "La nostra mission aziendale - commentano Saba e Patteri - non consiste solo nello sviluppare prodotti innovativi ma vuole far si che la tecnologia sia al servizio dell'uomo e non viceversa. Grazie a XTOURS confidiamo di poter avvicinare i giovani di Sestu a una dimensione esperienziale avanzata, dove la tecnologia sia vista come un'opportunità di crescita, di comprensione dei nuovi orizzonti conoscitivi e di sviluppo delle proprie potenzialità, in quanto cittadini e lavoratori del domani". Comune soddisfatto. "Le nostre scuole, già da tempo, utilizzano le nuove tecnologie e l'innovazione nello svolgimento delle attività didattiche - conclude Paola Secci, sindaca di Sestu -.

Questa esperienza offerta ai nostri studenti vuole essere un'ulteriore occasione digitale e tecnologicamente avanzata per promuovere la cultura e la conoscenza".