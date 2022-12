Rapina in parafarmacia a Tortolì, ferito il titolare

E' ricoverato all'ospedale di Lanusei, con una ferita al braccio da arma da fuoco, Natale Canu, 70 anni, titolare della parafarmacia di San Gemiliano, a Tortolì, ferito nel corso di una rapina avvenuta intorno alle 17.30. Due i malviventi entrati in azione, entrambi armati e col viso travisato, che dopo aver avuto una colluttazione con il titolare e averlo colpito al braccio con un'arma da fuoco, hanno svaligiato la cassa e sono scappati a piedi nelle vie tra Tortolì e Arbatax. Il bottino ancora non è stato quantificato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Tortolì che hanno avviato le indagini. E nella cittadina ogliastrina è caccia all'uomo con posti di blocco e interrogatori. Gli agenti in queste ore stanno anche acquisendo le immagini delle telecamere vicine al luogo della rapina.