Dodici librerie indipendenti sfidano i colossi del web

Dodici librerie indipendenti insieme per farsi scegliere dai lettori. Con un comune obiettivo: non farsi sconfiggere dai colossi dell'e-commerce.

La battaglia è iniziata con le stesse armi dei rivali: on line.

Ma con qualcosa in più: l'assistenza del libraio che porta a casa anche il romanzo, il saggio o il fumetto preferito. Al centro le persone e il contatto umano. Le librerie sono a Cagliari, San Sperate, San Gavino Monreale, Gonnesa, Isili, Oristano, Macomer, Sassari, Ozieri e Olbia.

Una resistenza su una piattaforma, Bookdealer, che permette a tutti loro di vendere sul web costruendo un rapporto diretto con i lettori. Con i volumi che sono consigliati dal libraio, non dall'algoritmo.

In Sardegna sono 12 le librerie che hanno deciso di fare rete ma sono oltre 700 le librerie italiane che, negli ultimi due anni, si sono unite su Bookdealer. "Il bello di essere approdati su Bookdealer - dichiarano i librai - è che oggi riusciamo ad essere vicini ai nostri fedeli lettori ma abbiamo conosciuto tante altre persone e abbiamo capito come il web sia davvero uno strumento prezioso capace di abbattere i gradi di separazione.

Bookdealer ci ha avvicinato ad un pubblico nuovo e ogni incontro è sempre uno stimolo. Oggi non vendiamo più solo sul nostro territorio ma in tutta Italia e qualche volta spediamo all'estero. È il bello di essere connessi e rimanere connessi, con i tanti turisti che entrano nel negozio ma anche con chi, in giro per il mondo, apprezza le nostre ricerche".