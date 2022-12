Covid: contagi raddoppiati e un decesso in Sardegna

In Sardegna nelle ultime 24 ore si registrano un decesso e 1.001 nuovi casi confermati di positività al Covid (+ 466), di cui 911 diagnosticati con test antigenico.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.426 tamponi con un tasso di positività del 22,6%.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3 (- 1), quelli in area medica 98 (+ 5). Le persone in isolamento domiciliare sono 6.695 (- 198).

La vittima è una donna di 84 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.