Allievi Conservatorio suonano per pazienti del Mater Olbia

(ANSA) - OLBIA, 13 DIC - Gli allievi del Conservatorio di Sassari portano la musica della tradizione classica e contemporanea nei reparti dell'ospedale Mater Olbia.

Il progetto, chiamato "Canta 33", è voluto dall'amministratore delegato del Mater, Marcello Giannico, e dal presidente del Conservatorio, Ivano Iai, con lo scopo di realizzare armonie in un ambiente nel quale la persona affronta momenti particolarmente difficili.

L'iniziativa non è rivolta solo ai pazienti, ma a tutti coloro che, per diverse ragioni, frequentino la struttura ospedaliera, come i familiari, gli operatori sanitari, il personale tecnico e amministrativo e, in generale, i visitatori.

Ad eseguire i brani di un vasto repertorio per pianoforte, strumento appositamente collocato nella hall dell'ospedale, saranno allievi più qualificati del Conservatorio di Sassari, sotto la guida direttore, il maestro Mariano Meloni.

Il primo concerto si terrà mercoledì 14 dicembre, dalle 16.30.

(ANSA).