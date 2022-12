Vigili fuoco: apre il distaccamento a Carloforte

Apre il distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di "Carloforte - Isola di San Pietro". La sede, in Via dei Rais a Carloforte, per il momento avrà copertura operativa diurna, nell'arco della giornata - dalle 8 alle 20, con un organico rappresentato da due unità operative permanenti (uno qualificato con compiti di Resposabile delle Operazioni di Soccorso ed un autista abilitato alla guida di un'autopompaserbatoio). Il restante personale (almeno 3 unità), è rappresentato da personale vigili volontari, formato nei due corsi di formazione organizzati recentemente dal Comando di Cagliari che ha già assegnato gli automezzi tra i quali una una campagnola dotata di un modulo antincendio, le cui ridotte dimensioni potranno consentire la percorribilità nelle stradine interne dell'abitato del paese.

Per la richiesta degli interventi di soccorso tecnico urgente a Carloforte - Isola di San Pietro sarà necessario chiamare il numero di soccorso 115 dove risponderà la sala operativa di Cagliari che ha competenza per l'intero territorio provinciale.