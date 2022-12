"Un piatto senza confini" in 12 ristoranti della Marina

(ANSA) - CAGLIARI, 12 DIC - La Marina, quartiere cagliaritano del gusto, apre le porte di 12 ristoranti a "Un piatto senza confini". Il contest enogastronomico internazione mette a confronto, il 15 e 16 dicembre, tre brigate guidate da tre master chef dell'associazione Euro-Toques Italia presieduta da Enrico Derflingher: Gianni Tarabini, Luigi Pomata e Anuelo Serra. Protagonisti saranno i prodotti locali a filiera corta, con forte valenza identitaria: Carignano, zafferano, pecorino e carciofo spinoso, promossi dai centri commerciali naturali di Calasetta, Sant'Antioco e Villasor presieduti rispettivamente da Roberto Perseo, Gianni Esu e Franco Onnis.

Ingredienti che necessariamente devono essere utilizzati nel menù comune a tutte le tre brigate e che, nel personale estro degli chef, incontrano poi sapori, ricette, tecniche di preparazione di altre culture. "Col cibo abbattiamo confini e pregiudizi grazie alla forza dei territori che esprimono eccellenze apprezzate in tutto il mondo", spiega Gianluca Mureddu, presidente del Consorzio Cagliari Centro Storico e ideatore dell'iniziativa che si avvale della collaborazione di Enrico Derflingher e Anuelo Serra, presidente Fic (associazione cuochi italiani) della Polonia. In giuria oltre agli chef Enrico Deflingher e Sergio Mei, Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola, il giornalista Enrico Pilia, ma anche la velocista Dalia Kaddari. "L'obiettivo - precisa Mureddu - è promuovere i prodotti di qualità dei territori attraverso un turismo enogastronomico culturale ed esperienziale".

Un contest nel contest coinvolge poi gli avventori che potranno prenotare nei ristoranti lo stesso menù in gara ed esprimere il proprio giudizio postando la foto del piatto preferito su Instagram. Il profilo che ottiene più like per la foto in gara vincerà un fine settimana per due persone in uno dei territori coinvolti. Gran finale il 16 dicembre con gli chef di Euro-Toques Italia all'Hotel Regina Margherita. Per l'occasione Derflingher proporrà il risotto Regina Vittoria, miglior piatto al mondo 2006. (ANSA).