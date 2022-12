Strade: completato asfalto in 16 km sulla statale 131 dcn

Anas ha completato i lavori per la realizzazione della nuova pavimentazione drenante lungo un tratto complessivo di circa 16 km della strada statale 131 "Diramazione Centrale Nuorese", tra Budoni e San Teodoro, in provincia di Sassari. Gli interventi hanno richiesto un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro. I lavori rientrano nel programma di investimenti Anas per la manutenzione della pavimentazione sulla rete stradale sarda e fanno parte di un ampio piano di riqualificazione della strada statale 131 Dcn nel tratto tra Nuoro e Olbia, finalizzato al miglioramento degli standard di sicurezza dell'arteria.