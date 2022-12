Politica verso stop festivo, tempi stretti per Finanziaria

Settimana cruciale per la programmazione dei lavori di Giunta e Consiglio regionale prima della pausa festiva. Domani pomeriggio nel palazzo di via Roma si riuniranno i capigruppo, prima quelli di maggioranza alle 16.45, poi la plenaria alle 17.30. Sul tavolo la programmazione dei lavori dell'Aula ma, approvata la Omnibus, che a oggi non è ancora stata pubblicata sul Buras e quindi non è ufficialmente in vigore, non ci sono misure così urgenti da calendarizzare. Perché per i tre provvedimenti attesi su Province, Piano casa e manovra Finanziaria non ci sono i tempi.

L'unico passo formale da adempiere è la surroga del consigliere Giovanni Satta, eletto con il Psd'Az e vice capogruppo sino a una settimana fa, quando è stato sospeso dal suo seggio perché agli arresti domiciliari dallo scorso ottobre, accusato di traffico illecito di influenze e tentata estorsione per la vendita di una Rsa di Monastir. Al suo posto arriverà Anna Paola Aisoni, vice sindaca di Tempio, che dovrà formalmente giurare in una seduta che potrebbe tenersi mercoledì 14.

Sembra ancora lontano l'ingresso in Aula degli altri provvedimenti annunciati e attesi. Per la manovra Finanziaria già si prevede l'esercizio provvisorio, ma solo di un mese, nelle speranze di alcuni esponenti della maggioranza. Il testo è in via di definizione negli uffici dell'assessorato della Programmazione e l'assessore Fasolino, da quanto si apprende, potrebbe avere pronto l'impianto da sottoporre alla Giunta a metà settimana. I più ottimisti confidano di cominciare la discussione in commissione e poi in Aula già nelle prossime settimane, magari approfittando della settimana utile tra Natale e Capodanno per accorciare i tempi.

Era stato lo stesso presidente Christian Solinas a ribadirlo durante la presentazione della nuova Giunta: "Non abbiamo particolari ferie o vacanze da fare, lavoreremo con grinta". Il ritardo nell'approvazione dei documenti finanziari della Regione e la conseguente possibilità di spendere le risorse nei tempi utili, è stato al centro anche della recente relazione sulla parificazione del bilancio della Corte dei Conti, che ha sottolineato la lentezza nella spesa dei finanziamenti messi a correre per tutti i settori.

Per quanto riguarda la riforma degli Enti locali approvata ad aprile del 2021, serve un provvedimento di adeguamento. In alto mare, complice anche il cambio in assessorato del titolare di entrambe le direzioni Urbanistica e Enti locali, con il nuovo arrivato Aldo Salaris, già titolare dei Lavori pubblici, anche la legge di "Rinnovo, riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente", il cosiddetto Piano casa.