Natale: musica in corsia per i pazienti dell'Aou di Sassari

(ANSA) - SASSARI, 12 DIC - L'Aou di Sassari ha organizzato dei concerti itineranti per rendere più leggero il Natale dei pazienti ricoverati nei reparti. L'evento si svolgerà domani, martedì 13 dicembre, con tre musicisti che suoneranno, in modalità acustica, canzoni natalizie e pop per allietare la giornata dei degenti della Clinica Medica, della Pneumologia e della Patologia chirurgica.

"I concerti - spiegano gli organizzatori di Alfa Elica Medicina - sono stati pensati per donare un sorriso a tutti coloro che affrontano le difficoltà della malattia in uno dei periodi più lieti dell'anno. Vogliamo anche favorire il rapporto tra studenti e pazienti". L'appuntamento, che ha il sostegno dell'Ersu e dell'Università di Sassari, fa parte del "Festival di Alfa Elica Medicina: La cura dell'altro", organizzato dall'omonima associazione studentesca che da anni porta avanti iniziative con tematiche dell'area medica. (ANSA).