Col reddito di cittadinanza e spaccia, arrestato 55enne

Un 55enne di Sinnai, che benefici del reddito di cittadinanza, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno fermato l'uomo per strada e lo hanno perquisito. Poi, in casa, hanno trovato 4,28 grammi di marijuana, 1, 82 grammi di cocaina, 0,35 grammi di hashish, trecento (300) flaconi di metadone cloridrato da 20 mg ciascuno e la somma contante di 2.195 euro in banconote di piccolo taglio.

Il 55enne è poi risultato anche essere percettore del reddito di cittadinanza: per questo sarà inoltrata proposta di revoca all'INPS.