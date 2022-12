Botti: 225kg fuochi d'artificio illegali in auto, denunciato

Andava in giro in auto con 225 kg di fuochi d'artificio nel bagagliaio. Un sassarese di 38 anni, fermato per un normale controllo dalla Guardia di finanza della Compagnia di Porto Torres, è stato denunciato per il reato di detenzione e trasporto abusivo di materiale esplodente. Il trasporto e lo stoccaggio dei prodotti pirotecnici è regolato da precise norme di sicurezza che il 38enne ha completamente ignorato e violato. Il materiale rinvenuto sulla sua auto è stato sequestrato.