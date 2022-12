Alla scoperta di Ovodda, il turismo esperienziale è di casa

Per tre giorni - il 16, 17, 18 dicembre - Ovodda ospiterà il primo appuntamento di un progetto che andrà avanti per i prossimi tre anni. Si chiama "Ovodda Experience" e intende far conoscere il paese, circa 1.600 abitanti nella Barbagia di Ollollai, da un punto di vista turistico, ma puntando tutto sulle esperienze da fare insieme alla comunità. Piccoli stralci di vita quotidiana da condividere, come fare il pane con i panettieri o il formaggio con i casari, preparare il formaggio arrosto o cucinare i pitzudos, senza tralasciare le passeggiate immersi nella natura con tappe nei siti archeologici.

La manifestazione è organizzata dall'assessorato alla comunale alla Cultura e allo Sviluppo locale, con il Centro commerciale naturale, la Pro Loco, l'associazione ippica ovoddese, l'Asd Doghändelas, l'Avis e il supporto dell'Agenzia regionale Laore. La tre giorni prevede vari appuntamenti che hanno a che fare con la scoperta del territorio. "Ovodda Experience" coinvolge tutte le realtà produttive del paese, oltre agli operatori del settore turistico con visite guidate nelle aziende, vere e proprie officine in cui poter imparare a fare pane e dolci, ma anche toccare con mano la lavorazione di sughero, ferro, granito, così come di pelle, cuoio e legno.

Non mancheranno le degustazioni e i percorsi pensati per riattivare i sensi. Venerdì alle 16 si parte con una giornata di educazione alimentare e merenda con i prodotti tipici del territorio per la scuola primaria. Sabato 17 e domenica 18 (ore 11 e 16) in piazza Gennargentu spazio ai laboratori sensoriali e degustazioni guidate per gruppi di massimo 25 persone. Previste nei due giorni del fine settimana anche degustazioni dei vini del territorio e castagnate. In programma anche escursioni sia a cavallo che a piedi.

"Con il progetto di Ovodda Experience - spiega l'assessora Maria Cristica Moro - vogliamo far vivere l'esperienza del paese con le persone del posto, che sono la chiave del progetto e del nostro modo di vivere ed essere". "È stato un anno - aggiunge la sindaca Ilenia Vacca - in cui abbiamo fatto molto per far conoscere il patrimonio di Ovodda, far emergere il suo potenziale turistico, sempre in una chiave lenta e comunitaria. Il finanziamento regionale, circa 30 mila euro, chiude un percorso intenso. E allo stesso tempo apre nuove strade per il futuro".