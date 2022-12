Lo chef stellato Camedda da Somu arriva al Niu di Cagliari

Da Baja Sardinia ad Arzachena a una delle vie del gusto, al centro Cagliari. Salvatore Camedda, chef stellato di Somu, approda nel capoluogo sardo alla guida della brigata di Somulounge. Un menu stellato, da gustare in un'atmosfera distesa e senza formalismi e alla portata di tutti.

All'interno o all'esterno, su comodi sgabelli, al bancone o al tavolo. Dai gustosi snack come Sandwich di branzino, uova di pesce e lime o ancora pan brioche, burrata, polpo arrosto, al carpaccio di mare, o ancora ceviche, bortigalesa, tra le varie portate.

La formula è quella del ristorante a tempo, inserito all'interno del progetto Niu, una delle soste gourmet e chic informale nel Corso. Un brand nel brand: quello di Somu che ha confermato la stella conquistata per il secondo anno di seguito, e il marchio Niu, "non solo ristorazione e cocktail bar ma progetti esperienziali legati alla pasta fresca, design e artigianato artistico", spiega Mario Atzeri, direttore generale. In linea con l' estetica del locale, con le sue volte, vestigia dell' ex convento di San Francesco e arredi identitario-contemporanei.

Salvatore Camedda punta sull'identità sarda e uno sguardo sul mondo.

Con un motto "Il chilometro zero quando si può ma sempre il chilometro giusto", spiega all'ANSA. Nello staff anche l' aiuto chef, Antonio Gallarato. Ricette con alta qualità di prodotti e una grande capacità di esaltare al massimo quelli locali. Sono eleganti alla vista, leggeri ma gustosissimi i piatti dello chef originario di Cabras. Due su tutti: risotto alla marinara dove mostra una abilità nello spingere la territorialità degli ingredienti, carnaroli di Ferrari di Oristano, pomodorini locali, capperi nostrani e acciughe, il tutto insaporito da un fumetto ottenuto dalla piccola pesca freschissima. Ancora, "Sgombro arrosto, indivia, olive e salsa tartara", da abbinare a un Riesling come suggerisce il sommelier Giacomo Serreli.

"In questo periodo il mediterraneo è ricco di pesce azzurro, quindi abbiamo la certezza di portale sulla tavola pescato locale - aggiunge Camedda -. Viene arrostito al binchotan, un carbone vegetale giapponese a lenta combustione, che non brucia la pietanza perché fa poco fumo ma lo impreziosisce con il suo aroma". Poi Cinnamon roll e zabaione, accostato, suggerisce il barman Younes M'Haoute con un rosolio al limone. Per lasciare una sensazione di dolcezza e freschezza.