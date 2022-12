Maltratta ex davanti ai figli, 60enne arrestato ad Assemini

Sin dal 2005, anche alla presenza dei figli minori, ha maltrattato fisicamente e psicologicamente l'ex compagna convivente che avrebbe anche subito casi di violenza sessuale. La donna, coi figli, si trova in una località protetta, mentre l'uomo è finito in manette e si trova ora nella casa circondariale di Uta.

L'uomo, un 60enne cubano residente ad Assemini, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Villanova e dai colleghi della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, in esecuzione della misura cautelare personale della custodia in carcere, emessa dall'ufficio Gip del Tribunale di Cagliari un sessantenne cubano, residente ad Assemini, ben noto alle forze dell'ordine. L'indagine sui maltrattamenti in famiglia ed altro era partita dalla denuncia presentata dalla ex compagna dell'uomo.