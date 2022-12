Scontro frontale a Ghilarza, feriti due automobilisti

Scontro frontale questa mattina tra un Doblò Maxi e una Fiat Punto sulla strada provinciale del Mandrolisai, che da Ghilarza porta al Barigadu e alla statale 131. Quattro persone sono rimaste coinvolte nell'impatto, di cui due trasportate all'ospedale San Francesco di Nuoro con ferite gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita. La strada è rimasta chiusa per due ore. Sul posto i vigili del fuoco di Abbasanta, i carabinieri e la Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi e deviato il traffico.