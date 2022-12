Malattia del cervo:casi a Busachi, nuovo stop movimentazione

Il sollievo degli allevatori sardi è durato poche ore. Arriva un nuovo stop alla movimentazione dei capi di bestiame dopo che poche ore fa la Regione aveva comunicato il via libera, in accordo con il ministero e le istituzioni coinvolte, annullando blocco di un mese per la cosiddetta malattia del cervo.

In serata l'esito di nuove analisi giunto dal Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche di Teramo, ha riscontrato la positività in alcuni capi a Busachi, in provincia di Oristano. Così dagli uffici del ministero la nuova comunicazione: torna lo stop alla movimentazione del bestiame fuori regione.

Immediata la reazione dal mondo delle campagne. "Una bruttissima notizia che arriva proprio nel giorno dello sblocco della movimentazione dopo un mese di blocco totale - commenta il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu -. In attesa di ulteriori aggiornamenti e di conoscere meglio i dettagli, chiediamo che si consenta comunque la movimentazione dei ruminanti anche se con Pcr e si sia celeri per circoscrivere il virus ed arrivare nuovamente alla libera movimentazione".