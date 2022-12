Esce il primo film del regista cagliaritano Andrea Sardu

Andrea Sardu apre una riflessione ironica sulla civiltà consumistica in "Catarsi, ascensione and hell raving". Il film sarà proiettato in anteprima venerdì 9 dicembre, alle 17.30, all' Auditorium Open Campus di Sa Illetta, a Cagliari. Un'ambientazione surreale, una storia d'amore impossibile, una serie di avventure incredibili accompagnate da una musica trascinante: sono gli ingredienti del primo film del regista cagliaritano, autoprodotto sotto il marchio Mudregu Comunicazione.

La proiezione, alla presenza di regista e cast, sarà accompagnata dalla musica con il trombettista Riccardo Pittau, che compare anche nel film, e il dj Zimbra, a seguire l'aperitivo a cura di Birra e Casu. "Il film - racconta Sardu - è il prodotto di un lungo lavoro iniziato sei anni fa e realizzato anche grazie a un crowdfunding. Nasconde, dietro una storia moderna e ritmata, una parodia della civiltà consumistica e del modo che molti hanno di viverla in maniera acritica e superficiale".

Protagonista è Marcello, interpretato dall'attore algherese Maurizio Pulina, che insegue una donna (Elisa Desogus) di cui si è follemente innamorato, una modella americana che però è passata a miglior vita: attraverso una serie di peripezie il protagonista riuscirà a raggiungere la sua amata tra pericoli e vicende surreali. Firma la fotografia Antonio Cauterucci. Dopo la prima sono previste una serie di presentazioni nelle prossime settimane.