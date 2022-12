Donazione sangue, raccolte 34 sacche con Passeggiata in Rosa

(ANSA) - BUDDUSÒ, 05 DIC - Buddusò ha risposto all'appello dell'Avis provinciale di Sassari così, in occasione della manifestazione "Passeggiata in Rosa" organizzata dalla Polisportiva locale e dall'amministrazione comunale, sono state raccolte 34 sacche di sangue donato dai tanti cittadini che hanno voluto dare il loro contributo.

"Siamo davvero soddisfatti della raccolta straordinaria di Buddusò, complimenti e grazie agli organizzatori dell'iniziativa e ai donatori", commenta Antonio Dettori, presidente dell'Avis provinciale Sassari. La raccolta sangue è stata inserita all'interno del programma della "Passeggiata in Rosa", dedicata alla prevenzione dei tumori femminili. (ANSA).