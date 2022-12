Completi sportivi contraffatti sequestrati in scalo Cagliari

Ha tentato di portare a Cagliari 316 capi di abbigliamento sportivo contraffatti costituiti da completi da calcio e da basket per un valore complessivo che si aggira intorno agli 11.200 euro, ma è stato bloccato in aeroporto a Cagliari dai I funzionari dell'Ufficio delle Dogane (Adm), insieme ai militari della Guardia di Finanza, 1/o Nucleo Operativo Metropolitano. Il titolare di una ditta individuale è stato denunciato alla Procura della Repubblica per aver introdotto nel territorio dello Stato, per farne commercio, opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

I periti incaricati dai titolari dei marchi hanno accertato che complessivamente sono 39 i diritti di proprietà intellettuale violati, che hanno riguardato sia quelli delle squadre del Campionato italiano di serie A (Juventus, Inter, Milan, Napoli, Sampdoria, Roma) sia quelli delle società estere (Barcellona, Real Madrid, Borussia Dortmund, Ajax, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain) e, in particolare, della Premier League quali Chelsea, Liverpool, Manchester United e Manchester City, Arsenal, Leichester, Tottenham, unitamente ai noti marchi sponsor Jeep, Adidas, Nike, Puma, FIGC e FIFA. La contraffazione ha interessato anche il mondo del basket con le quadre della NBA tra le quali i Boston Celtics, L.A. Lakers, Brooklyn Nets, Golden State Warriors, Miami Heat, Oklahoma City, Chicago Bulls.