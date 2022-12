Cagliari, restyling per Palazzo Liberty in via Barone Rossi

Tornerà alla luce il Palazzo Liberty situato nel centro di Cagliari, in via Barone Rossi, uno degli esempi più mirabili dell'Art Nouveau sull'Isola. I lavori di ristrutturazione dei circa 700 mq dell'edificio saranno realizzati dalla Floris Costruzioni, in un'operazione che muoverà una cifra vicina ai 4 milioni di euro.

L'azienda di costruzioni rinnoverà la struttura, senza tuttavia snaturarla: "Avremmo potuto buttarla giù e ricostruire tutto daccapo. Avrebbe avuto dei costi minori, ma avremmo tolto alla città una traccia del suo passato. Abbiamo scelto allora di conservare il progetto originale, rendendolo moderno e sostenibile", spiega Stefano Floris, titolare della ditta edile.

I lavori dureranno 9 mesi e porteranno alla nascita di sei unità residenziali e due locali commerciali, ognuno con una media di 130 mq. Un cappotto termico, tappetini fonoassorbenti e un impianto fotovoltaico condominiale, sono alcune delle caratteristiche che segneranno la nuova vita della struttura: "Al di là delle tecnologie che permetteranno alla struttura di essere autosufficiente dal punto di vista energetico, per noi sostenibilità nelle costruzioni significa soprattutto essere rispettosi del passato e dei simboli in cui una città tende a riconoscersi", continua Floris.

Per far vivere ai futuri acquirenti la stessa esperienza che vivrebbero all'interno degli appartamenti, l'azienda ha costruito un appartamento campione in uno spazio di 1000 mq che riproduce le stesse caratteristiche degli immobili, dal parquet, fino ai minimi dettagli di interior design.