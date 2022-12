Acqua: lavori al Coghinas 2, interruzioni notturne a Sassari

Ancora interruzioni notturne nell'erogazione dell'acqua a Sassari. A causa di alcuni interventi di emergenza eseguiti da Enas negli impianti dell'acquedotto Coghinas 2 che fornisce l'acqua grezza in arrivo al potabilizzatore di Truncu Reale, a Sassari, l'acqua disponibile in rete è sensibilmente diminuita. Per sopperire a questa situazione Abbanoa ha richiesto all'Enas l'attivazione della fornitura dall'invaso del Cuga. Nel frattempo procederà a chiusure notturne dell'erogazione dalle 23 alle 5 limitatamente ai quartieri serviti dal serbatoio di via Milano, ossia: Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari.