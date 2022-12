Tragedia a Cagliari, muore schiacciato da cabina camion

Incidente sul lavoro questa mattina in viale Elmas: un uomo di origine bulgare, di 38 anni, è morto colpito dalla cabina di un camion. La tragedia nello spazio all'aperto davanti a un'autofficina. Ancora da chiarire la dinamica. Ma sembra- secondo quanto raccolto dall'Ansa- che l'uomo stesse lavorando alla riparazione della cabina che, per motivi ancora da accertare, avrebbe avuto un cedimento forse per la improvvisa rottura di un pistone. Il 38enne è stato schiacciato dal peso della cabina. Inutili i tentativi di soccorso: chi era lì-c'era anche un parente- lo ha estratto anche con l'ausilio di un cric. Ma non c'è stato niente da fare: l'uomo è spirato prima dell'arrivo dell'autoambulanza del 118.