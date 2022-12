Due cagnolini salvati dai Vigili del fuoco a Olbia

(ANSA) - OLBIA, 03 DIC - Due cani sono stati salvati ieri sera, in due distinti interventi, dai Vigili del fuoco di Olbia.

Il primo animale era rimasto incastrato in una conca fra i massi di granito nelle campagne di Telti. I Vigili hanno impiegato due ore per liberarlo: lo hanno prima individuato con l'utilizzo di una videocamera telescopica e hanno poi scavato una via di fuga fra le rocce per recuperlo e consegnarlo sano e salvio al proprietario.

Il secondo cane, un cucciolo, era imprigionato da diversi giorni all'interno di un tubo di scolo delle acque piovane, nella zona industriale di Olbia. I pompieri sono riusciti a salvarlo indirizzandolo verso l'uscita dopo averlo intercettato attraverso un tombino. Il cagnolino è stato poi affidato alle guardie zoofile. (ANSA).