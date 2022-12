Covid: contagi in calo ma altri due morti in Sardegna

Contagi Covid in calo ma altri due morti in Sardegna, dove nell'ultimo bollettino regionale si registrano 390 casi positivi (- 90), di cui 369 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.190 tamponi con un tasso di positività del 17,8%.

Stabile il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, 5, mentre i ricoverati in area medica sono 85 (+ 6).

I casi di isolamento domiciliare sono in tutto 6.105 (+108).

Le due vittime sono pazienti residenti nel territorio della Asl di Sassari.