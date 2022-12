Il dialogo contro il linguaggio d'odio e violenza di genere

Dialogando, l'appuntamento sui temi interreligiosi, interculturali e della cooperazione che ha messo Stintino al centro del Mediterraneo, torna al museo della Tonnara. Quello che si aprirà sabato 3 dicembre alle 9.15 sarà la settima edizione del convegno internazionale e metterà al centro del dibattito della giornata temi quali il dialogo interreligioso, il ruolo della cultura nella costruzione della pace e, ancora, il linguaggio d'odio, la violenza di genere e le parole violente nei social e nei media.

I lavori della mattina saranno aperti dalla direttrice del Mut, Esmeralda Ughi, quindi dai saluti dei rappresentanti delle istituzioni a cominciare da Rita Vallebella sindaca del Comune di Stintino.

Cinque le sessioni che metteranno a confronto esponenti religiosi, diplomatici, politici, accademici, rappresentanti di associazioni di volontariato, giornalisti. Si inizierà con "Dialogando per ri-costruire", si proseguirà con il dibattito su "Hate speech, parole violente da combattere con il dialogo" quindi con "Hate speech e violenza di genere" e ancora con "Hate speech nel sociale e nei media". A concludere la serie dei dibattiti sarà la sessione su "Il Natale in un tempo di guerra".

Torna anche il presepe a grandezza naturale, "Betlemme d'Europa". Con oltre 100 statue, allestito come ogni anno nelle vie e nelle piazze del paese, il presepe organizzato dall'associazione Il Tempo della Memoria, presieduta da Antonio Diana, sarà inaugurato alla fine del convegno. L'edizione 2022 della Natività è organizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale stintinese.

L'appuntamento, inoltre, è accreditato come corso di formazione per i giornalisti Odg Sardegna con 8 crediti.