Il progetto "La buona novella" di De Andrè a Quartucciu

(ANSA) - QUARTUCCIU, 01 DIC - Ritorna il progetto "La Buona Novella-ParoleMusicaCanto", liberamente tratto dall'omonimo album di FabrizioDe Andrè. Dopo Pula e Villacidro, ora tocca a Quartucciu. L'iniziativa parte dall'associazione Arkea Eventi culturali, con la direzione artistica firmata dal giornalista Maurizio Melis. Per raccontare le composizione del cantautore genovese si alterneranno due volti e voci noti del teatro e del cinema sardo e nazionale, Tino Petilli e Rita Atzeri.

Le parole saranno supportate dall'accompagnamento di Luca Micheletto alla chitarra. Il coro polifonico Hic et nunc, composto da 15 elementi diretti Tobia Tuveri, proporrà gli arrangiamenti delle parti corali del lavoro estrapolato dai Vangeli Apocrifi. L'appuntamento con ingresso libero è per domenica 4 dicembre alle ore 18.30 alla DomusArt di Quartucciu, in via Corongiu 34. (ANSA).