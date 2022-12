Contro cyberbullismo alleanza tra Corecom e Polpost

Promuovere iniziative indirizzate ai minori, finalizzate alla prevenzione del cyber bullismo e dei pericoli del web, per la diffusione della navigazione sicura e del rispetto della cultura della legalità. Sono gli obiettivi del protocollo di collaborazione tra il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Sardegna (Corecom) e il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica - Polizia Postale e delle Comunicazioni "Sardegna" siglato oggi in Consiglio regionale dal presidente del Corecom, Sergio Nuvoli, e dal dirigente della Polizia Postale, Francesco Greco.

"La Polizia di Stato - ha commentato il Questore di Cagliari Paolo Rossi - da sempre impegnata nel contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, crede nel gioco di squadra con le altre istituzioni per una più efficace azione di prevenzione riguardo a queste problematiche. La collaborazione con il Corecom rappresenta senz'altro un valore aggiunto nell'impegno per la diffusione della cultura della legalità tra i giovani". "C'è in Sardegna, come nel resto d'Italia, un'emergenza legata a fenomeni come il cyberbullismo e il linguaggio d'odio - ha detto Nuvoli - Per questo è necessario fare rete con tutti i soggetti che, a vario titolo, possono essere coinvolti nel contrasto.

Bisogna coinvolgere i ragazzi e le ragazze, ma soprattutto le famiglie. Questa firma arriva non a caso all'indomani dell'approvazione della legge regionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Nel programma delle attività per il 2023, con gli altri componenti del Corecom abbiamo voluto inserire specifiche iniziative che ci vedranno al fianco della Polizia Postale e di altri enti".

"Con la firma di questo protocollo istituzionalizziamo - ha aggiunto Greco - una collaborazione, peraltro già esistente, con il Corecom rafforzando ed amplificando le attività di prevenzione volte a contrastare il diffondersi di forme di cyberbullismo, offrendo ai docenti ed ai giovanissimi momenti formativi sempre più completi e di più alto valore".