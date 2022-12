Calci alla porta di casa dell'ex, arrestato a Cagliari

Era stato allontanato dalla casa della ex fidanzata, una 37enne romena, qualche ora prima dopo un pesante litigio. Ma ha tentato di tornare nell'appartamento all'alba sferrando calci contro la porta d'ingresso e danneggiando l'infisso. Poi ha tentato un'altra strada, quella del cortile interno. I carabinieri lo hanno fermato proprio mentre si preparava a varcare l'accesso. È successo questa mattina in via Bologna a Cagliari intorno alle 5.30. I carabinieri della Sezione Radiomobile, al termine di un intervento richiesto al 112, hanno arrestato in flagranza del reato di violazione di domicilio con violenza sulle cose, un 23 polacco, senza fissa dimora, disoccupato.