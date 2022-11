Morto travolto da catasta legna, in corso accertamenti

Sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Lanusei, che ieri sera hanno sequestrato il montacarichi che trasportava legna all'appartamento di un pensionato della cittadina ogliastrina e che all'improvviso ha ceduto, uccidendo Lorenzo Cugusi, un ex tecnico di laboratorio di 74 anni.

La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe decidere di disporre l'autopsia. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18 in via Tortolì, quando il pensionato aveva appena caricato la legna che doveva trasportare fino al poggiolo del suo appartamento. Dopo che l'uomo ha azionato il dispositivo elettronico per sollevare la carrucola, il montacarichi all'improvviso è venuto giù travolgendolo. Nell'incidente è rimasta ferita lievemente anche una vicina di casa del 74enne che si trovava nei paraggi. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma inutilmente.